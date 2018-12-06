الاحتلال يرفض التماسا ضد هدم شبكة مياه شرق طوباس

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، التماسا قدمه مجلس قروي العقبة، ضد هدم شبكة مياه في قرية العقبة، شرق مدينة طوباس.

وقال رئيس مجلس قروي العقبة سامي صادق، إن محكمة الاحتلال أبلغته يوم أمس الأربعاء، من خلال أحد المحاميين برفضها التماسا قُدم قبل أكثر من عام، ضد هدم شبكة مياه في القرية، مؤكدا نية المجلس التوجه إلى محكمة العليا الإسرائيلية، للحيلولة دون تنفيذ قرار الهدم.

وأشار إلى أن طول الشبكة يصل تقريبا لــ6 كم، وتغذي أكثر من 70 منزلا، ومنشأة خدماتية، تخدم بما يقارب 400 شخص، وسبق وتم اخطارهم خلال تمديد الشبكة العام الماضي بالهدم.