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الحساينة: الكويت حولت 4.5 مليون دولار لصالح مشاريع البنية التحية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:45 - 06 ديسمبر 2018
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قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة إن دولة الكويت حولت مبلغ (4.5) مليون دولار لصالح مشاريع البنية التحية ومشروع مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وأضاف الحساينة في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الخميس، إن وزارته تتواصل مع كافة الجهات العربية والدولية بخصوص مشاريع البنى التحتية والاعمار بهدف التخفيف عن معاناة وآلام شعبنا الفلسطيني.

وأعرب عن شكره، باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي حمد الله، لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا، ومن خلالهم للصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني.

 

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