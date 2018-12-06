ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

طيور الزينة في غزة: مكسورة الجناح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:07 - 06 ديسمبر 2018
تجارة طيور الزينة فى غزة‬ ‫‬ تجارة طيور الزينة فى غزة‬ ‫‬
مشاركة

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق، إلا أن الشاب محمد الرقب 34 عاماً من خانيونس مستمر في مهنته ببيع طيور الزينة، التي تأثرت سلباً أسوة بباقي مناحي الحياة في القطاع.

ويقول الرقب، الذي يعمل في المهنة منذ أن كان في العاشرة من عمره أي 23 عاماً، إن الحصار الإسرائيلي أثر على أسعار الطيور، إلى أدنى مستوياتها، ورغم ذلك فالإقبال ضعيف على شراء طيور الزينة، خاصة من نوعية الحسون والكنانير.

ولفت إلى أن أغلب طيور الزينة في قطاع غزة، هي مستورة من الخارج عبر المعابر الحدودية بطرق رسمية. كالحسون بانواعه.

تجارة طيور الزينة فى غزة ‫(42861063)‬ ‫‬
تجارة طيور الزينة فى غزة ‫(42861062)‬ ‫‬
تجارة طيور الزينة فى غزة ‫(42861061)‬ ‫‬
تجارة طيور الزينة فى غزة ‫(42861060)‬ ‫‬
تجارة طيور الزينة فى غزة ‫(42861059)‬ ‫‬
تجارة طيور الزينة فى غزة ‫(42861058)‬ ‫‬
تجارة طيور الزينة فى غزة ‫(42861057)‬ ‫‬
تجارة طيور الزينة فى غزة ‫(1)‬ ‫‬
تجارة طيور الزينة فى غزة ‫(1)‬
 

متعلقات