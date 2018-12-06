طيور الزينة في غزة: مكسورة الجناح

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق، إلا أن الشاب محمد الرقب 34 عاماً من خانيونس مستمر في مهنته ببيع طيور الزينة، التي تأثرت سلباً أسوة بباقي مناحي الحياة في القطاع.

ويقول الرقب، الذي يعمل في المهنة منذ أن كان في العاشرة من عمره أي 23 عاماً، إن الحصار الإسرائيلي أثر على أسعار الطيور، إلى أدنى مستوياتها، ورغم ذلك فالإقبال ضعيف على شراء طيور الزينة، خاصة من نوعية الحسون والكنانير.

ولفت إلى أن أغلب طيور الزينة في قطاع غزة، هي مستورة من الخارج عبر المعابر الحدودية بطرق رسمية. كالحسون بانواعه.



















