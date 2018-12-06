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صحيفة: رواتب موظفي غزة "المنحة القطرية" ستصرف غداً

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 12:37 - 06 ديسمبر 2018
أموال قطر أموال قطر
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قالت مصادر إعلامية اليوم الخميس، أن رواتب موظفي غزة "المنحة القطرية" ستصرف غداً للموظفين.

وأوضحت صحيفة الاقتصادية أن رواتب موظفي غزة ستصرف غداً عن شهر أغسطس الماضي.

وكانت مصادر قد تحدثت أن خلال أيام ستدخل دولة قطر 15 مليون دولار أخرى لقطاع غزة  كرواتب لموظفي حركة حماس.

وتأتي هذه الخطوة جزء من الجهود للتوصل لتهدئة في قطاع غزة، وإلى جانب ما نشره السفير الإسرائيلي في واشنطن، طلبت قطر من “إسرائيل” إعلان صريح بأن إدخال الأموال القطرية للقطاع يتم بدعم منها.

ولم تؤكد وزارة المالية في قطاع غزة هذه الأنباء التي تحدثت عن صرف الرواتب غداً.

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