العثور على قنبلة شديدة الانفجار بمنزل مواطن برفح..والداخلية تتعامل معها

تعاملت طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة مع قنبلة من نوع "MK84" شديدة الانفجار، بعد العثور عليها في منزل أحد المواطنين بالمحافظة أثناء قيامه بحفر بركة مياه داخل المنزل.

وقال الرائد سليم ماضي مدير هندسة المتفجرات في محافظة رفح "إن طواقم الهندسة توجهت للمنزل فور ورود الإشارة من غرفة العمليات المركزية للتعامل مع القنبلة بالطرق الآمنة، مشيراً إلى أن القنبلة من مخلفات الاحتلال خلال عدوان عام 2014

ولفت إلى أن ما تم اكتشافه من بقايا ومخلفات الاحتلال يتم إتلافه مباشرة للحفاظ على أرواح المواطنين وإزالة مكمن الخطر.

وأوضح الرائد ماضي أن القنبلة "أمريكية الصنع" متعددة الأغراض وحرة الإسقاط غير موجهة تُعد جزء من سلسلة قنابل مارك" 80" الأمريكية وأكثرها شيوعا، تزن القنبلة "2039" باوند (925 كجم) منها 945 بوصة (429 كلغ) وزن المادة المتفجرة وهي حشوة متفجرة شديدة الانفجار.