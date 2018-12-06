التواصل والإصلاح للجهاد في زيارة لمجلس عائلة لباد

نظمت لجنة التواصل الجماهيري في حركة الجهاد الإسلامي زيارة إلى مجلس عائلة لباد، ضم وفد اللجنة الشيخ خضر حبيب ومسئول اللجنة العامة الحاج تحسين الوادية والشيخ عمر فورة والأستاذ أبو العبد أبو سرية والمختار أبو وائل عابد والشيخ جمعة صيام وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك استمراراً لنهج التواصل مع أبناء الشعب الفلسطيني وزيارة العائلات الفلسطينية كافة، لتوطيد المحبة والإخاء.

ورحب مختار عائلة لباد أبو حازم، بالوفد الزائر من لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح، وشكر لجنة التواصل والإصلاح على دورها الكبير في قطاع غزة وإنهاء الخلافات بأقصى سرعة، ونشر روح المحبة والإخاء بين أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومد جسور المحبة بين أبناء شعبنا الفلسطيني.

بدوره ألقى كلمة اللجنة الشيخ خضر حبيب، شكر فيها عائلة لباد، وتحدث عن دور لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح على الساحة في قطاع غزة وما قامت به خلال فترة عملها من إصلاح ذات البين والتواصل مع أبناء شعبنا الفلسطيني.

من جهته الشيخ عمر فورة شكر عائلة لباد على حسن الاستقبال، مؤكداً على استمرارية الزيارات حتى تشمل كافة العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.