ميلادينوف:مهمتنا تثبيت التهدئة وتحسين الوضع الإنساني.

قال المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، أن مهمته تكمن في تثبيت التهدئة بين "إسرائيل" وقطاع غزة، وتحسين الأوضاع الإنسانية للمواطنين.

وأضاف ميلادينوف في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال :" مهمتنا تثبيت التهدئة وتحسين الوضع الإنساني في غزة، فعندما يكون الوضع أفضل في غزة سيكون العنف أقل.

وحول الجنود الأسرى تابع: مسألة إعادة الجنود بحاجة إلى صبر، وحكومة "إسرائيل" تفعل ما بوسعها لإعادتهم، وأنا أتفهم موقف العائلات، ويجب أن نسعى لاتفاق يشمل الأسرى أيضاً.

وحول الوضع في لبنان قال ميلادينوف:"لا أعلم كم من الوقت سيستمر الوضع الحالي، و لقد كنا قريبين جداً من الحرب، والقادة يتحدثون في الغرف المغلقة بشكل مختلف عن الإعلام"، مضيفاً:" مهمتي تتركز في غزة لا في أوضاع لبنان و أنفاقها".

فيما علقت الصحفية "الإسرائيلية" إيالا ديان على ميلادينوف قائلةً:" ميلادينوف يريد التحلي بالصبر فالاتفاق حول الأسرى بعيد، ويرى أن موضوع الجنود ليس على سلم الأولويات، والأهم الآن هو قضية تثبيت التهدئة و الوضع الإنساني.

فيما وجهت والدة الجندي الإسرائيلي هادار جولدن انتقاداً لميلادينوف وحكومة الاحتلال.