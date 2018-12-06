الوزير الحسيني: قرار ترامب أدى لتغيير خطير وهائل بالقدس

مع مرور عام على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يرى عدنان الحسيني، وزير شؤون القدس، أن التغيير الذي حدث، كان "كبيرا وهائلاً على الصعيد السياسي الدولي والميداني في المدينة".

وقال الحسيني، الذي يشغل أيضا منصب، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حوار خاص مع وكالة الأناضول في مكتبه في ضاحية البريد (شمال القدس)، إن الخطوة الأمريكية، شككت في "وجود شرعية دولية ومجتمع دولي وعدالة وحقوق إنسان".

وأضاف: " ترامب غيّر كل هذه الملامح، ودمّر كل الموازين التي كانت تسير عليها الأمور قبل هذا القرار".

واعترف ترامب في السادس من ديسمبر/كانون أول 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبعد 5 أشهر من هذا القرار، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ورد الفلسطينيون، الذين شعروا بالغضب من القرار، بوقف الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية.

ويقول الوزير الحسيني: " من ناحيتنا، فان العالم كله يتعاطف مع قضيتنا ويحاول المساعدة في إنجاح (خيار) حل الدولتين، لأنه في هذه اللحظة لا يوجد حل آخر، ومع عدا ذلك فإنه لن تكون هناك حلول سعيدة لأحد، وانما سيعني تعليق الأمور وهو ما يحمل في طياته مخاطر كبيرة ".

وقال الحسيني: " ترامب وعد بالحل من خلال صفقة القرن، وسادت توقعات بأنه يريد فعلا الحل، ولكن في نهاية الأمر فإنها لم تكن صفقة وإنما صفعة ولم نرَ الصفقة حتى الآن".

وأضاف: "هذه الصفعة أنهت كل شيء، فلم يعد بالإمكان انتظار أي صفقة، فهو لم يقل شيئا عن الاستيطان، رغم ان الادارات الامريكية السابقة كانت تقول إن الاستيطان غير قانوني".

وأضاف الحسيني: "العالم كله يقول إن الاستيطان غير قانوني، ولكن سفيره (الأمريكي ديفيد فريدمان) في اسرائيل لا يرى مشكلة في الاستيطان، إن قضيتنا هي قضية أرض وإنسان، وإذا ما ذهبت الارض بالاستيطان فكيف ستحل القضية؟ ".

وتابع: " كما انه (ترامب) بنقل سفارته من تل أبيب الى القدس، فإن من الواضح أنه يحارب العالم الاسلامي والعالم العربي بشكل فاضح وغير مسبوق، لقد مر على الولايات المتحدة 42 رئيساً من قبله، ولم يقْدم أي منهم على هذا القرار، وبالتالي فان القرار ينم عن عدم حكمة وعدم دراية سياسية".

ولكن الحسيني استدرك: " الفلسطينيون لن يستسلموا وأعلنوا أنهم لا يعترفون بكل هذه الصفعات، وتقريبا تم قطع العلاقة مع أمريكا بشكل كامل، فأمريكا كانت تقدم دعما كبيراً، حوالي 840 مليون دولار سنويا، للفلسطينيين والآن لا تقدم شيئا ولا أحد حزين على ذلك، لأنه لا يمكن مقايضة حقوقنا ومبادئنا وثوابتنا بالمال".

** تغييرات على الأرض

ورأى الحسيني أن التغيرات لم تقتصر على الساحة السياسية والدولية، وإنما أيضا على صعيد العلاقة السياسية ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين بما في ذلك التصعيد الاسرائيلي في القدس.

وقال: "بموازاة التغييرات الكبيرة للقرار على مستوى العالم، هناك أيضا وبما لا يقل خطورة تغوّل حكومة "إسرائيل" اليمينية ضد الفلسطينيين، فهي ألغت كل شيء ولا تذكر الدولة الفلسطينية على الإطلاق ولا تشير نهائيا إلى قضية الشعب الفلسطيني".

وأضاف: " هناك إجراءات واضحة في القدس تحديدا تنكر حقوق الجميع بما فيها اعتقالات وهدم ومشاريع تهويدية، وقد تغوّلت اسرائيل ضدنا استنادا الى المواقف الامريكية ".

وتابع: "هناك تغييرات كثيرة وأمور كثيرة أوصلتنا كفلسطينيين الى قرار بأنه من اجل الحفاظ على ثوابتنا، علينا ان نعيد النظر في علاقتنا مع اسرائيل كما أعدناها مع أمريكا، وأن نقوم أيضا بتقوية أوضاعنا سواء في الداخل أو الخارج، من أجل ان نقاوم هذه السياسات الجائرة حتى نتمكن من الحفاظ على وجودنا واعتقد ان لدينا القدرة في مواجهة كل هذه الامور".

ولكن الحسيني تابع: " موقفنا واضح، وهو دولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واذا لم يحصل ذلك فنرى أننا نسير باتجاه ما هو سيئ للجميع بما في ذلك الاسرائيليين، ولن يخرج أحد من هذا الوضع الذي سيكون معقدا جدا".

**الوضع في المسجد الأقصى خطير

واعتبر الحسيني أن القرار الأمريكي زاد من خطورة الأوضاع في المسجد الأقصى.

وقال: " بدأت اسرائيل بمحاولة التدخل بعمق في المكان وبدأت بوضع قوانين من طرفها لصالح المستوطنين".

وأضاف: "أصبحوا يطلبون بالحق بالصلاة، والبعض الآخر يقول إن المكان لهم وانه ليس للمسلمين، وبالتالي فان اللهجة تغيرت وهذا ينم عن أن هناك سياسة جديدة، لأن من يقول هذا الكلام ليس رجل الشارع اليهودي وانما المسؤولين والوزراء ".

وأكمل: " الامور واضحة، هناك استهداف للمكان (المسجد الأقصى) ويحاولون الوصول لهدفهم دون أن تكون هناك ردة فعل قوية ".

وتابع الحسيني: " الوضع خطير وهناك استهداف للمسجد واستهدافات لمواقع جغرافية محددة وخاصة المنطقة الشرقية للمسجد الاقصى ومقبرة الرحمة ".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تريد السيطرة على المسجد الأقصى بشكل كامل، قال الحسيني: " بالتأكيد هذا هو تخطيطهم، وهذه هي محاولاتهم الواضحة من تصرفاتهم ولكن هل هذا الشيء سيحصل؟ أنا أقول إنه لن يحصل لأن الناس لن تقبل بهذا الشيء فهذا المسجد يمثل عقيدة".

وأضاف: " كل الانتفاضات التي حصلت في فلسطين منذ عشرينات القرن الماضي حصلت بسبب هذا المكان وبالتالي ليس من السهل أن يصلوا إلى ما يريدون رغم أنهم الآن في وضع قوي، وبالرغم من دعم أمريكا لهم، وبالرغم من نفاق العالم بشأن قضيتنا الفلسطينية ومع وضعنا العربي والاسلامي المنهار".

وتقول دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، إن جماعات المستوطنين الاسرائيليين صعدوا من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري.

**هدم الخان الأحمر و"حل الدولتين"

واستغلت الحكومة الاسرائيلية القرار الأمريكي من أجل إطلاق مشاريع استيطانية بما فيها إقرار هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية، شرق القدس، بعد أن كانت الادارات الأمريكية السابقة تعارض هذا المشروع.

وصدر قرار قضائي إسرائيلي، قبل عدة شهور، بهدم قرية الخان الأحمر، لكن الحكومة الإسرائيلية قررت تأجيل تنفيذه بعد حملة احتجاجات كبيرة، نفذتها السلطة الفلسطينية.

وتسعى إسرائيل منذ سنوات إلى طرد البدو الفلسطينيين، القاطنين في المنطقة بغرض تنفيذ مخطط استيطاني كبير، يفصل القدس عن بقية مناطق الضفة الغربية.

ويؤكد خبراء ونشطاء حقوقيين أن نقل السكان قسريا يشكّل انتهاكا للقانون الدولي الذي يسري على الأراضي المحتلة.

وقال الحسيني إن هدم الخان الأحمر، هو "هدم لحل الدولتين، فهذه قضية لها علاقة مباشرة بالاستيطان في المنطقة الشرقية والذي الهدف منه اغلاق كل نوافذ القدس وعلاقتها مع الدولة الفلسطينية، وكذلك قطع التواصل بين شمالي وجنوبي الضفة الغربية".

وأضاف: " هي جزء من استراتيجية خبيثة، وإن كانت تبدو المنطقة صغيرة ولكن واضح أن ورائها شيء كبير".

لكن الحسيني أعرب عن اعتقاده بوجود ضغوط كثيرة على الحكومة الاسرائيلية بشأن الخان الاحمر، مضيفا: " يبدو انه في نهاية الامر قد وصلت الرسالة بأن هذا الامر قد يتسبب بتصدع كبير ".

وأضاف: " يبدو أن تحرك القيادة الفلسطينية لرفع هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والضغوط الخارجية ووقفة السكان، جعلت هؤلاء المسؤولين الاسرائيليين يتريثون، لكن هل هذا التريث طويل الأمد أم لا؟ لا احد يقدر أن يحكم".

**دعم صمود الفلسطينيين في القدس

ورأى الحسيني أن من الأهمية بمكان، دعم صمود الفلسطينيين في مدينة القدس ليتمكنوا من البقاء.

وقال وزير شؤون القدس: " نحن شعب عنده انتماء وحب لبلده، وهو متعلق بالقدس بشكل يفوق التصور، هناك أناس يعيشون تحت الأرض في القدس في منازل لا تصلح للسكن، لأنهم يريدون أن يعيشوا في بلدهم وأن يحافظوا عليها".

وأضاف: " الناس عندما يحدث اعتداء على (المسجد) الأقصى يتحركون فورا، وبالتالي هناك تماسك مع الارض وحب وانتماء".

ولكنه تابع: " هناك 20 ألف وحدة سكنية في المدينة مهددة بالهدم بداعي البناء غير المرخص، وهو ما يسبب مشكلة كبيرة".

وأشار الحسيني إلى الحاجة لدعم مشاريع إسكان الفلسطينيين في المدينة، ومشاريع اقتصادية وسياحية لإيجاد فرص عمل.

وقال: " هذا يتطلب بعضا من المليارات التي يتم انفاقها عربيا وإسلاميا هنا وهناك، فليعطونا جزء صغير منها حتى نتمكن من البقاء، ليعتبرونا حراس الارض حتى نحافظ عليها، نحن لا نطالب بالشيء الكثير، وإنما الحد الادنى ومطالبتنا لهذه الامور ليس لأننا كسالى فنحن نشطين ولكن الامور صعبة ومكلفة".

**أبو ديس بلدة وليست عاصمة

ورفض الحسيني الطرح الداعي لأن تكون بلدة أبو ديس، عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، مشددا على أن العاصمة هي القدس القديمة ومحيطها.

وقال الحسيني: " يجب أن يكون المسجد الاقصى وكنيسة القيامة في مركز العاصمة والا فإنها لن تكون عاصمة، وبالتالي بالنسبة لنا فان حدودنا معروفة، أما أبو ديس فهي بلدة فلسطينية نعتز بها ونحبها ولكن كل شيء له ترتيباته، فالقدس هي البلدة القديمة بأسوارها والقدس ليست فقط حجارة، وإنما تاريخ وتراث وعقيدة ووطن وبوابة الارض للسماء".

وكانت تقارير صحفية عديدة، قد ذكرت أن "صفقة القرن" التي تعدها إدارة الرئيس ترامب، تشتمل على جعل هذه القرية عاصمة لدولة فلسطين، بديلا عن القدس.