نيمار يلمح لرغبته باللعب في الدوري الانجليزي

وسط أنباء كثيرة هذا العام حول نيته الرحيل عن باريس سان جرمان بعد نهاية الموسم، ألمح النجم البرازيلي نيمار إلى رغبته باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لمجلة "فور فور تو"، قال نيمار: "لا نعرف كيف سيكون الغد، ولكني أعتقد بأن كل لاعب عظيم عليه اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز يوما ما".

وجاء رد نيمار في فيديو على موقع يوتيوب، بعد أن طرح له السؤال المدافع الفرنسي بينجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأضاف نيمار: "إذا كنت تلعب هناك (ميندي) فأتمنى أن تستمر بالاستمتاع بالدوري الإنجليزي الممتاز لأنك تستحق الأفضل. قبلاتي وتحياتي لك".

وانتشرت أنباء هذا الموسم عن رغبة نيمار في العودة لفريقه السابق برشلونة نهاية الموسم، وأنه غير سعيد بالبقاء مع فريق العاصمة الفرنسية.