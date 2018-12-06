"موشيه أدري" يسحب ترشيحه لمنصب المفتش العام لشرطة الاحتلال

أعلن جنرال المتقاعد "موشيه أدري"، عن سحب ترشيحه لمنصب المفتش العام للشرطة الإسرائيلية.

ووفقاً لموقع "مكان العبري"، جاء إعلانه بعد أن أفاد مكتب المستشار القانوني للحكومة أنه ينظر في تقرير جاء فيه أن "أدري" تشاور مع السيدة التي قامت بإجراء الفحص له في جهاز كشف الكذب، وذلك قبل أن يخضع للفحص.

كما أنه لم يبلغ لجنة "غولدبرغ" الخاصة بالنظر في التعيين للمناصب الرفيعة بقيامه بهذا التشاور.

وأفاد مراسل "موقع مكان" أن أدري قال إنه تعرض لحملة قذف وتشهير لم يسبق لها مثيل من قبل أيادي خفية لم يفصح عن هويتها.

وكانت مصادر قانونية قد قالت إنه إذا تأكدت صحة هذا النبأ فان احتمالات تعيين أدرى في منصب المفتش العام باتت ضئيلة.