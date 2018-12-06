إصابات واعتقالات واسعة خلال اقتحام الاحتلال لمدن بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس 14 مواطنًا من مناطق مختلفة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب 4 مواطنين خلال اقتحام مخيم جنين.

كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس مطبعة في شارع النهضة وسط مدينة رام الله وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة احتلالية اقتحمت المدينة عند الساعة الرابعة فجرا وداهمت مطبعة وصادرت كل محتوياتها والمعدات و المواد الدعائية منها.

وخلال الاقتحام، اندلعت المواجهات التي امتدت إلى محيط الشارع، أطلق خلاله الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت باتجاه الشبان.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نقلت المعتقلين إلى جهات مجهولة للتحقيق.

وخلال الأيام الأخيرة شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمختلف محافظات الضفة وخاصة من أبناء وكوادر حركة حماس.