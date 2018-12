فاكهة إذا تناولتها يوميا قد تمنع عنك الإصابة بسرطان الرئة

يمكنك تقليل خطر الوفاة المبكر؛ عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، بما في ذلك ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات في اليوم، بحسب ما أفادت به هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وممارسة الرياضة بانتظام أمر مهم لتعزيز متوسط عمرك المتوقع، حيث إنه يجب ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط معتدل الكثافة كل أسبوع.

إن إجراء بعض التغييرات الغذائية، ولو كانت صغيرة، يمكن أن يساعد أيضا في زيادة متوسط العمر المتوقع. كما أنه تم الادعاء بأنه يمكنك تقليل خطر الإصابة بأعراض سرطان الرئة، عن طريق إضافة فاكهة رخيصة إلى روتينك اليومي، ألا وهي الأفوكادو.

سرطان الرئة هو واحد من أكثر السرطانات شيوعا التي يتم تشخيصها في المملكة المتحدة، حوالي 45 ألف حالة جديدة كل عام.

وأفادت أخصائية التغذية جولييت كيلوا وأخصائية التغذية الدكتورة سارة بريور بأن الأفوكادو غنية جدا بفيتامين E، الذي يمكن أن يساعد على خفض خطر الإصابة بهذا المرض.

وقالوا إن الفيتامين يساعد على الحفاظ على صحة الرئتين، وتعد الأفوكادو واحدة من أفضل مصادر المغذيات.

وقالوا في كتابهم ‘Eat Better Live Longer - Understand What Your Body Needs To Stay Healthy’ إن الرئتين والجهاز التنفسي تستجيب بشكل كبير لمدعمات عن طريق التغذية.

وأضافوا أن "تناول الطعام عن طريق اتباع قوس قزح الغذائي سيعطي جسمك الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها لتعزيز صحة الرئة".

وأشاروا إلى أن "الأفوكادو غنية بفيتامين E، كما أنها تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في كل شيء من الحفاظ على صحة وسلامة العينين إلى تنظيم ضغط الدم".

وعلى الرغم من أن الأفوكادو لها فوائد صحية كثيرة، إلا أنه يتذكر أنه يحتوي على سعرات حرارية عالية، لذلك ينصح بتناول نصف حبة من الأفوكادو ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع.

وأضافوا أن إضافة 2 ملليجرام من فيتامين E إلى نظامك الغذائي كل يوم قد يقلل من فرص الإصابة بسرطان الرئة بنسبة تصل إلى 5%، كما أن فيتامين E له فائدة هامة للبشرة، حيث إنه يساعد على تقليل التجاعيد.

وبحسب ما ذكرت الخدمات الصحة الوطنية NHS، فإن سرطان الرئة هو واحد من أخطر أنواع السرطانات التي يتم تشخيصها، حيث إنه لا يوجد له علامات أو أعراض للمرض في المراحل المبكرة، ومع تطور الورم يمكن أن يؤدي إلى السعال المستمر والسعال الدموي والتعب غير المبرر.

ويرتبط سرطان الرئة بنسبة 85% بالأشخاص المدخنين، في حين أن تناول الأفوكادو واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بسرطان الرئة، فإن التدخين يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالمرض.