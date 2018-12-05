الحكومة الفرنسية تقرر إلغاء الضرائب على الوقود

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء، إلغاء الضريبة على الوقود تماما، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة تجميد سريان الضريبة لمدة ستة شهور في استجابة لموجة الاحتجاجات، التي تخللتها أعمال عنف بقيادة حركة "السترات الصفراء".

وقالت إذاعة "فرانس أنفو" الفرنسية بعد اتصالها بالإليزيه بأن الرئيس "قرر إلغاء زيادة الضريبة بدل تعليقها كما كان مقررا أمس".

وتابعت الإذاعة بأن الخبر الذي أتى من الإليزيه هو بمثابة "إعصار" وذلك لأن الحكومة أعلنت أمس عن تجميد زيادة الضريبة لتأتي الرئاسة اليوم وتعلن إلغاءها بشكل تام.

وتتواصل احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا، للأسبوع الثالث على التوالي، اعتراضا على سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية وأبرزها زيادة الضرائب على أسعار الوقود.

وأعلنت فرنسا، أمس الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، تجميد قرار زيادة الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر، وذلك بعد تصاعد احتجاجات "السترات الصفراء" رفضا للزيادات الضريبية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب: "القرارات المتخذة بتجميد الإجراءات الضريبية يجب أن تسمح لنا ببدء الحوار وتهدئة الأوضاع".