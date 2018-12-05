جنايات القاهرة تصدر حكمها بحق مرشد الإخوان ونائبه

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم الأربعاء، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه الأول خيرت الشاطر بالسجن المؤبد.

وعاقبت المحكمة المتهمين بعد إعادة محاكمتهما في قضية "اشتباكات عنيفة وقعت في محيط المكتب الرئيسي للجماعة بالعاصمة عام 2013".

واستمرت الاشتباكات بين محتجين على حكم الجماعة لمصر ومؤيدين لها أمام مكتب الإرشاد في حي المقطم بجنوب القاهرة على مدى يومين في نهاية يونيو وبداية يوليو 2013 في نطاق احتجاجات حاشدة مهدت لإعلان الجيش بعد أيام عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقتل في الاشتبكات التي انتهت باقتحام مكتب الإرشاد وحرقه ونهبه، عدد من الأشخاص.

وفي السياق ذاته، عاقبت المحكمة رشاد البيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان و3 متهمين آخرين في القضية بالسجن المؤبد، لكنها برأت العضو القيادي في الجماعة ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، وأسامة ياسين وزير الشباب في حكومة مرسي، والعضوين القياديين في الجماعة محمد البلتاجي، وعصام العريان، وهو أمر نادر منذ إحالة أغلب قادة الجماعة وآلاف من أعضائها للمحاكمة بعد عزل مرسي.

ويحق لمن عوقبوا يوم الأربعاء الطعن على الحكم للمرة الأخيرة أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإن ألغته تعاد المحاكمة أمامها، وللنيابة العامة أيضا الحق في الطعن على الحكم ضد من نالوا البراءة وضد اثنين من المتهمين خففت المحكمة حكما بالإعدام ضدهما إلى السجن المؤبد.

ووجهت للمتهمين تهم التحريض على العنف ضد المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد وضرب أفضى إلى موت أو إحداث عاهات مستديمة بمحتجين وحيازة أسلحة نارية، وكان من بين المتهمين المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف لكن الدعوى الجنائية انقضت عنه لوفاته.