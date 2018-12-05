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رضى إسرائيلي عن أداء العمادي

"كان" الإسرائيلية: المنحة القطرية الثانية لغزة خلال أيام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:20 - 05 ديسمبر 2018
السفير القطري محمد العمادي السفير القطري محمد العمادي
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كشف القناة الإسرائيلية الأولى "كان" أن الجهات المختصة في "إسرائيل" عبرت عن رضاها من أداء السفير القطري محمد العمادي خلال إدخال دفعة الأموال الأولى إلى قطاع غزة.

ووفقاً لمراسل القناة الإسرائيلية جال بيرجر، فإن الإنطباع الإسرائيلي تجاه العمادي هو أنه قام بعمل ممنهج ومدروس، وأن الأموال وصلت إلى أصحابها عبر البريد بعد التأكد من هوية من سيستلمها، وهذا ينفي احتمالية أن تذهب لمصادر أخرى.

القناة أكدت أن الدفعة الثانية من المساعدات القطرية والتي تبلغ 15 مليون دولار ستصل إلى القطاع خلال أيام، مشيرة إلى أن العمادي عبر عن امتعاضه من نشر الصور للحقائب المليئة بالدولات، ويطالب بعدم تصويره أو إثارة القضية إعلامياً.

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