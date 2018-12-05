روسيا تزيح النقاب عن سلاحها الخارق.. قدرة تدميرية هائلة

نشر الجيش الروسي لقطات مصورة لأنظمة الليزر "بيرسفت" القتالية، التي دخلت مرحلة التجارب، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة تعليق التزاماتها بموجب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى خلال 60 يوما .

ويُظهر مقطع فيديو قصير، مدته دقيقة واحدة، تجربة نظام الليزر خارج تيكوفو، وهي مدينة تقع غرب العاصمة موسكو.

ويصور الفيديو طريقة خروج نظام السلاح المتطور ببطء من ساحة طائرات، ثم دفعه جهازا على شكل برميل، يفترض أنه عدسة ليزر.

ثم تقوم الكاميرا سريعا بتصوير غرفة التحكم في "بيرسفت"، والمشغل الذي يتعامل مع النظام عن طريق التحكم عن بعد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طواقمها خضعت لتدريبات صارمة لضمان تشغيل النظام المتطور بشكل سليم خلال عملية الانتشار العسكري.

وعلى الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتن تحدث عن "بيرسفت" في وقت سابق من هذا العام، فحتى الآن لا يعرف إلا القليل عن هذا السلاح السري.

وقد انقسم الخبراء بشأن مهمة سلاح الليزر، متسائلين عما إذا كان جهازا للتشويش القوي أو نظاما قادرا على مواجهة الأهداف الجوية.

لكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت إن المدافع الموجهة بهذا النظام بإمكانها تدمير الأهداف "في كسور من الثانية".

ويأتي الكشف عن النظام الروسي الجديد، وسط حالة من التوتر بين الغرب والشرق، بما يهدد بحرب باردة جديدة.