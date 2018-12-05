العلماء يحذرون من شرب القهوة والشاي على متن الطائرة

قد تحتوي المشروبات التي تقدم على متن الطائرات بكتيريا خطيرة على صحة البشر، حيث لا يتم تنظيف خزانات المياه بشكل صحيح.

قال أستاذ كلية "هنتر" الأمريكية، تشارلز بلاتكين، لصحيفة "نيويورك بوست": بعد هبوط الطائرات لا يتم تنظيف خزانات المياه بسبب عدم وجود الوقت لذلك، حيث يتم إعادة ملئها مجددا، وكل الرواسب تستقر في أسفل الخزان وتبقى هناك".

وقال العالم إن الركاب الذين يخشون البكتيريا وخاصة تلك التي تدعى "إشريكية قولونية" (هي من أهم أنواع البكتيريا التي تعيش في أمعاء الثدييات)، لا ينبغي أن يشربوا القهوة أو الشاي على متن الطائرات. كما أوصى باستخدام المطهرات الخاصة به بعد الخروج من الحمام.

وقام خبراء كلية هانتر بإجراء مقابلات مع موظفي 11 شركة طيران حول إجراءات صيانة خزانات المياه الخاصة بطائرات الركاب.

وبعد إجراء المقابلات خلصت الدراسة إلى أن خزانات المياه تكاد لا تنظف أبدا، وأنها (الخزانات) ليست من بين الأولويات لشركات الطائرات.