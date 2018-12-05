بري: اذا تمددت إسرائيل بالحفر فهناك كلام آخر

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن "الرواية الإسرائيلية حول وجود نفق في بلدة كفر كلا مشكوك فيها"، مشيرا إلى أن "لبنان يطلب تزويده بالإحداثيات التي تحدد موقع هذا النفق، وصحّة المزاعم الإسرائيلية حول وجوده".

وأضاف بري "في أي حال، إذا أرادت (إسرائيل) أن تحفر داخل الأراضي التي تحتلها، فلتفعل هناك ما يريد ولتحفر قدر ما تشاء، أما إذا أرادت التمدد بالحفر نحو الأراضي اللبنانية فهناك كلام آخر".

واعتبر بري أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "يحاول القيام بمثل هذه الامور للتغطية على الوضع الداخلي الاسرائيلي".

في سياق مواز أعطى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية جبران باسيل، التعليمات لتحضير شكوى الى مجلس الامن الدولي حول الخروق الاسرائيلية المتكررة ضد لبنان والتي تعد نحو مئة وخمسين خرقا شهريا.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أصدرت أمس بيانا أكدت فيه أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد متابعة دقيقة بالتعاون مع قوات "اليونيفل" لمنع أي تصعيد أو زعزعة للاستقرار في الجنوب، مع الإشارة إلى أن الجيش على جهوزية تامّة لمواجهة أي طارئ.