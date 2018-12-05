بدران: حماس والدوحة عرضتا إدخال المنحة القطرية عبر السلطة

قال عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" حسام بدران، إن حماس وقطر عرضتا على السلطة الفلسطينية أن تدخل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة من خلالها.



وأضاف بدران في لقاء متلفز" عرضنا نحن والقطريون أن تدخل الأموال القطرية عبر السلطة الفلسطينية، لكنهم رفضوا ذلك، وأرادوا أن تبقى معاناة الشعب الفلسطيني رهن بإنجازات سياسية هنا او هناك أو خلافات في موضوع المصالحة وتطبيقها بطريقة أو بأخرى"



وبين أن إصرار السلطة على موقفها بعدم دخول الأموال إلا من خلالها، جعل مصر تذهب للترتيبات مع المجتمع الدولي، ومع كل الأطراف المعنية، الأمر الذي نتج عنه دخول الأموال بطريقتهم إلى قطاع غزة.



وأكد أن الأموال التي دخلت مؤخرًا هي جزء من الترتيبات لمحاولة رفع جزء من المعاناة عن شعبنا الفلسطيني، من خلال شعور الناس بشيء مباشر وسريع.



وأشار بدران إلى أن موقف قطر في إعادة إعمار قطاع غزة، هو موقف قديم منذ بدأ الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة.