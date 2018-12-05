جامعة القدس تنفي أنباء حول إلغاء الاعتراف ببرنامج الخدمة الاجتماعية

نفت جامعة القدس الأنباء حول إلغاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف ببرنامج البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية الذي تطرحه الجامعة.

وأكدت في بيان لها، عدم حدوث أي تغيير على الاعتراف القائم بالبرنامج. ودعت وسائل الإعلام لتوخي الدقة والتأكد مباشرة من الجامعة قبل نقل أية أخبار تتعلق بشؤون جامعة القدس.

وبينت الجامعة أنها استلمت بشكل رسمي في 2/12/2018 كتابًا خطيًا من وزارة "العمل والرفاه الاجتماعي" الإسرائيلية ينص على إقرارها ببرنامج البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية الذي تطرحه جامعة القدس، بحيث يسري مفعول الاعتراف بأثر رجعي ابتداء من عام 2002.

واضافت أنها كانت أول من أسس برنامج البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية في فلسطين، حيث يطرح هذا البرنامج الذي تأسس في ثمانينيات القرن الماضي كأحد برامج كلية الآداب.