الكشف عن أغرب ما يحمله المسافرون في حقائبهم

كشفت دراسة خاصة بمساعدة خبراء الأمن في المطارات العالمية عن أغرب ما يحمله المسافرون في حقائبهم خلال رحلاتهم الجوية المختلفة.

وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية عن أبرز الأشياء التي يحملها المسافرون خلال رحلاتهم من خلال مسائلة ضباط الأمن في المطار عن نوع الأشياء التي يعثرونها في الحقائب.

وبحسب رجال الأمن في المطار، أبرز الأشياء الغربية التي يضعها المسافرون في حقائبهم هي الذرة ولحوم مجمدة وبعض الحيوانات الصغيرة على غرار العناكب الحية.

بالإضافة إلى ذلك عثر الأمنيون على دمى جنسية وجرة فيها رماد بقايا بشرية وجمجمة إنسان في حقائب الركاب.

وأشار الأمنيون أنه في معظم الأحيان يحمل المسافرون وثائق رسمية لتمرير هذا النوع من البضائع.

ومن أطرف ما شهده ضباط التفتيش، هو محاولة سيدة عبور الماسح الضوئي في المطار الذي أظهر أنها تحمل في جيبها الأمامي دجاجة مشوية معللة ذلك بأنها حامل، وعندما أوقفها ضباط التفتيش لذلك السبب، حاولت أكلها قبل أن "تفقدها"، عندها شرح لها موظفو المطار بأنها كانت تستطيع وضعها في الحقيبة وإرسالها مع حاوية الأمتعة.