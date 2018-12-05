مصادر صحفية تكشف موعد دخول الدفعة الثانية من الأموال القطرية لغزة

كشفت مصادر صحفية محلية النقاب عن موعد دخول الدفعة الثانية من أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وأفاد "موقع فلسطين الآن" التابع لحركة حماس أن الدفعة الثانية من الأموال القطرية والمقدرة بـ (15 مليون دولار) ستدخل يوم غدٍ الخميس، أو يوم الأحد المقبل كحد أقصى.

يذكر أن وسائل الإعلام العبرية، أكدت أن الاحتلال وافق للسفير القطري محمد العمادي بإدخال الأموال القطرية لقطاع غزة خلال أيام.

وكانت سلطات الاحتلال سمحت في الثامن من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإدخال الدفعة الأولى من أموال المنحة القطرية عبر معبر بيت حانون "إيرز".