ريال مدريد يسعى لاستعادة حارسه المتألق

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأربعاء، أن نادي ريال مدريد، يسعى إلى استعادة خدمات الحارس الأوكراني، أندريه لونين، الذي يلعب على سبيل الإعارة لصالح نادي ليغانيس.

وأوضحت الصحيفة، أن تألق لونين جعل الميرغني يفكر جديا في استعادة خدماته في موسم الانتقالات الشتوي.

ورغم أن ريال مدريد سمح بإعارة لونين، بغية اكتساب الخبرة المطلوبة، إلا أن عقد إعارته لا يتضمن أي بند يحدد عدد المباريات التي يشارك فيها الحارس الأوكراني.

وأشارت الصحيفة إلى لونين، يقدم مستوى مبهر مع ليغانيس، بعدما قاده لبلوغ ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بتصديه لركلة جزاء أمام رايو فاليكانو، في مباراة الإياب، التي انتهت بفوز ليغانيس بهدف نظيف، عقب أن تعادل الفريقان ذهابا بهدفين لمثلهما.