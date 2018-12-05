بلدية غزة تدعو لإخراج النفايات مبكرا وقبل الساعة 7 صباحا

دعت بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة إخراج النفايات مبكرًا قبل الساعة 7 صباحا حتى يتمكن عمال وموظفي قسم النظافة في البلدية من جمعها وترحيلها في نفس اليوم وضمان عدم مبيتها أمام منازلهم لليوم التالي.

وأهابت البلدية في بيان لها اليوم الأربعاء بالمواطنين بضرورة إتباع إرشادات النظافة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة والمتضمنة ضرورة المحافظة على حاويات النفايات في الشوارع وعدم إحراقها حفاظا على الصحة البيئية، ووضع النفايات في أكياس محكمة الإغلاق لتسهيل عملية ترحيلها، وعدم رمي النفايات في جزر الشوارع أو في الطرقات.

وأكدت أنه تنشر بشكل دوري إرشادات للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة وصفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وفاتورة الخدمات، وموقع البلدية على الإنترنت لتعزيز ثقافة المحافظة على النظافة في المدينة.

وأوضحت البلدية أنها خصصت عدة قنوات إلكترونية لتقديم الشكاوي المتعلقة بخدمات البلدية ومنها شكاوي النظافة ومنها صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " وتطبيق " الواتس آب " على رقم 00599815600 والرقم المختصر 115، وموقع البلدية على الانترنت.

في السياق، أعلن قسم جمع وترحيل النفايات في الإدارة العامة للصحة والبيئة في البلدية أنه تم جمع وترحيل (15) ألف طن من النفايات الصلبة خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي من كافة أحياء ومناطق المدينة وترحيلها للمكب الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة.

وبين القسم في تقريره الشهري أن الأعمال شملت أيضاً تنظيم 13 حملة للنظافة في مناطق مختلفة في المدينة بالتعاون مع مؤسسات محلية، وكنس 20 شارعا منها: الجلاء، والنصر، والنزاز، ومشتهى، وعمر المختار، والوحدة.

وكان مكب النفايات استقبل خلال نفس الفترة نحو (20) ألف طن من النفايات منها 15 ألف طنا من بلدية غزة و5 طن من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وبلدية المغراقة، وبلدية الزهراء، وبلدية بيت لاهيا، وبلدية وادي غزة، والمنطقة الصناعية شرق المدينة.