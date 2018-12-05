غزة: القبض على متهم بجريمة قتل بعد 6 سنوات من وقوع الجريمة

ألقت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية صباح اليوم، القبض على المتهم بقتل المواطن (محمد فايز الدهشان) بعد ست سنوات من وقوع الجريمة.

وقال المتحدث باسم الشرطة بغزة العقيد أيمن البطنيجي إن المباحث العامة تمكنت من إلقاء القبض على الجاني وهو المدعو (أ، ج) 30 عاماً، بعد تحقيقات وتحريات تم تجديدها أكثر من مرة في القضية التي استمرت منذ عام 2012.

وأشار البطنيجي إلى أن الجاني اعترف بارتكابه جريمة القتل بدافع السرقة، لافتاً إلى إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

يذكر أن المواطن الدهشان الذي يعمل سائق تاكسي قُتل طعناً بآلة حادة في عملية سرقة بعد توقيف سيارته والاعتداء عليه من قبل الجاني وسرقة مبلغ من المال، في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة صيف عام 2012.