كشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 10 الاف دينار

كشفت شرطة محافظة طولكرم اليوم الاربعاء، ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 10 الاف دينار اردني من داخل منزل في محافظة طولكرم وقبضت على المشتبه به.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان ادارة المباحث العامة بشرطة طولكرم تلقت قبل عدة ايام شكوى من مواطنة حول قيام مجهول بالدخول لمنزلها وسرقة مصاب ذهبي تقدر قيمته بـ 10 الاف دينار اردني، وعلى الفور باشرت ادارة المباحث العامة اجراءات البحث والتحري واشتبهت بشخص تم احضاره وبسماع اقواله اعترف بقيامه بسرقه المصاغ وبيع جزء منه في منطقة نابلس.

واضاف ارزيقات ان المباحث تمكنت من ضبط الجزء الاكبر من المصاغ فيما تم توقيف الشخص لحين احالته للنيابة العامة.