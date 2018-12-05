قراقع يحذر من محاولات تفكيك هيئة الاسرى وتهميش دورها

حذر النائب في المجلس التشريعي عيسى قراقع من محاولات وتمريرات لإضعاف وتفكيك هيئة شؤون الاسرى والمحررين وتهميش دورها كعنوان لقضية الأسرى والمعتقلين في ظل استهداف اسرائيلي رسمي متعمد لهذه القضية, وبالسعي إلى الانقضاض على مكانتهم النضالية والشرعية وحقوقهم العادلة.

وقال قراقع تعليقا على رسائل الاسرى بالسجون وقلقهم حول مصيرهم الانساني والقانوني بان هيئة الاسرى هي العنوان الرسمي للسلطة الوطنية و م ت ف وانشئت بقرار سيادي وتحكمها انظمة وقوانين صادق عليها السيد الرئيس والحكومة والمجلس التشريعي ولا يجوز لاحد التلاعب بذلك باعتبارها انظمة تولي الاهتمام بالأسرى وعائلاتهم والاسرى المحررين وتتصدى للهجمة الاسرائيلية المتواصلة على حقوق الاسرى.

واشار قراقع ان الرئيس ابو مازن والحكومة الفلسطينية كرست كل الامكانيات والدعم لوزارة الاسرى ولهيئة الاسرى منذ انشاء السلطة الوطنية باعتبارها تمثل قضية الحرية والسعي للخلاص من الاحتلال وتأكيدا على رفض القيادة الفلسطينية للتشريعات الاسرائيلية وسياسة الابتزاز على حساب حرية وحقوق ومكانة الاسرى وان الاهتمام بضحايا الاحتلال ومنهم الاسرى هو واجب نضالي واخلاقي وانساني وخط احمر لا يمكن تجاوزه.

ودعا قراقع الى ابعاد هيئة الأسرى من النزعات الفردية والطموحات الشخصانية وتوفير كل الدعم والتعاون معها وتعزيز وتمكين دورها الوظيفي والوطني, ودعم برامجها ورؤيتها خاصة في هذه المرحلة الصعبة, واوضح ان هيئة الاسرى هي مكان للعمل والجهد لأجل الاسرى وليست ملعبا لتحقيق اجندات سياسية او شخصية.

وحول نادي الاسير قال قراقع ان جمعية نادي الاسير هي رافد وطني نضالي يجب الحفاظ عليها وتعزيز دورها ولها تاريخ وباع طويل في اثارة قضية الاسرى جماهيرا ودوليا وعلينا الاهتمام بالمؤسسات والجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق الانسان وفق القوانين والانظمة السائدة موضحا ان جمعية نادي الاسير هي جمعية رسمية مسجلة واعضاؤها منتخبين ديمقراطيا حسب قانون الجمعيات.

ودعا قراقع الى التعاون مع ادارة هيئة الاسرى للقيام بواجبها لا سيما ان اجهزة الامن الاسرائيلية تشن حملة تحريضية واسعة على الهيئة ودورها الانساني والنضالي في متابعة شؤون الاسرى والمحررين.

تصريحات وردود النائب قراقع جاءت خلال لقاءاته مع اسرى محررين وزيارتهم في رام الله والخليل وبيت لحم.