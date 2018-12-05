مركز هوب للاستشارات الاجتماعية والقانونية يختتم دورة الإسعافات النفسية الأولية

اختتم مركز هوب للاستشارات الاجتماعية والقانونية، دورة تدريبية بعنوان الإسعافات النفسية الأولية ضمت أخصائيين اجتماعيين وتركزت على مواضيع متعددة مثل العمل في الأزمات والكوارث وكيفية التدخل.

وقد ناقشت الدورة التي استمرت على مدار(21) ساعة تدريبية أسس التواصل الجيد وكيفية رصد الاحتياجات في أوقات الأزمات والكوارث.

وقد ذكر الأستاذ المحامي بسام بحر مدير المركز أن هذه الدورة تعتبر الأولى التي تعقد في منطقة القدس وضواحيها حول هذا الموضوع مؤكداً أن المركز يقدم كل ما هو جديد في إطار الاستشارات الاجتماعية والقانونية.

فيما ذكر الأستاذ مروان أبو رزق المشرف على الدورة أن موضوع الإسعافات النفسية هو مصطلح جديد تبنته منظمة الصحة العالمية سنة 2012م وأن طواقمنا بحاجة لزيادة الخبرات وتنوعها في إثراء هذا الموضوع ، وقد تم في ختام الدورة توزيع الشهادات على جميع المشاركين.