أبو عاذرة: إلغاء أوراق العمل لطلاب الصفوف "الأول حتى الرابع" نهاية الفصل

أكد فريد أبو عاذرة مدير عام التعليم في وكالة غوث تشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، أن طلاب الصفوف "الأول حتى الرابع" الإبتدائي، لن يقدموا أوراق عمل نهاية الفصل الدراسي الأول كالأعوام السابقة.

وأوضح أبو عاذرة في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن "الأنروا" قررت العام الحالي عدم تقديم أوراق عمل لطلاب الصفوف الأول حتى الرابع كالأعوام السابقة، موضحاً أن الطلاب يتعرضون لتقييم واقعي طول العام الدراسي.

يُشار إلى أن الأعوام الماضية، كان طلاب الصف الأول حتى الرابع يقدمون أوراق عمل في كافة المواد، أما العام الحالي فقد قررت الوكالة الغاء أوراق العمل وفقاً لأبو عاذرة.

وأضاف أبو عاذرة أن التقييم الواقعي يهدف للاهتمام بالمهارات الأساسية للطلاب، بحيث يكون التقييم مستمر معه طوال العام الدراسي.

وأكد أبو عاذرة، أن برنامج التقييم يهدف لتخفيف حدة التوتر التي تصيب الأهالي والطلبة فترة الامتحانات، وأن لا يعيش الطالب أجواء امتحانات عصيبة، بل يذهب لمكان ملائم ومناسب لسنه، لافتاً لتجربة الثانوية العامة "التوجيهي".

وبين، أن التقييم الواقعي سيقيم الطالب من كافة النواحي وليس فقط ورقة العمل، فستقيم الواجب المنزلي، والأنشطة، ونشاطه في الصف، والترتيب، وسيعرف ولي الأمر مشكلة ابنه بالتحديد من خلال سجل المدرس.

يُذكر، أن "الأونروا" قد بدأت في تطوير امتحانات الطلبة من الصف الأول حتى الرابع منتصف السنة الدراسية لعام 2017، حيث جرى اعتماد سياسة التقييم وليست إدراج العلامات.