الاحتلال يهدم مدرسة "التحدي 13" جنوب الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدرسة "التحدي 13"، في منطقة السيميا شمال بلدة السموع جنوب الخليل، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.

وأكد منسق العلاقات العامة في مديرية جنوب الخليل مهند المسالمة، ان جرافات الاحتلال ما زالت تهدم (حتى اللحظة) المدرسة المذكورة المكونة من سبعة غرف صفية، بدون سابق إنذار.

وأشار المسالمة، إلى أن المدرسة بنيت بكلفة 40 ألف يورو، بتمويل من وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن يتم افتتاحها بعد يومين.

الجدير ذكره، أن مدارس التحدي أنشأتها وزارة التربية والتعليم في المناطق المهمشة والتي تقع في المنطقة المسماة(ج) لتمكين الطلاب من الوصول الى المدارس القريبة ولدعم صمود المواطنين، كما ان الاحتلال يعمل وبشكل مستمر على هدم مدارس التحدي في تلك المناطق تمهيدا للاستيلاء على الأراضي.