تفاصيل المنخفض الجوي

تتأثر فلسطين وبلاد الشام بعد ساعات بمنخفض جوي عميق تشكل مساء الأمس الى الغرب من جزيرة قبرص وبدأ بالتحرك نحو الشرق في الساعات الماضية.

ويطرأ اليوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات ما بعد الظهر والمساء تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار فوق أجزاء من المناطق الشمالية من البلاد، وخلال ساعات الليل المتأخرة تتاثر المناطق الجنوبية بحالة من عدم الأستقرار الجوي وتسقط أمطار محلية رعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات تصل إلى 50كم/ ساعة.

ويتوقع طقس فلسطين تدفق كميات كبيرة من الغبار الى الأجزاء الجنوبية من فلسطين وربما أجزاء من الوسط والشمال قبل بداية تأثير المنخفض نظراً لعمق المنخفض نسبياً ومرور الرياح عبر شبه جزيرة سيناء.

ومن المتوقع بمشيئة المولى عز وجل أن يبدأ تأثير هذا المنخفض على البلاد يوم الغد الخميس على شكل انخفاض على درجات الحرارة، وارتفاع في معدل الرطوبة، واشتداد على سرعة الرياح وهطولا للأمطار في المناطق الساحلية يمتد بشكل تدريجي الى المناطق الداخلية الشمالية، ثم الوسطى واجزاء من جنوب من البلاد في وقت لاحق.

وتشير أحدث الخرائط الجوية أن امطار غزيرة وفي بعض الفترات قد تكون غزيرة جداً ستتساقط على المناطق الشمالية من البلاد بمشيئة الله.

ونعني بمنخفض عميق إنخفاض قيم الضغط في مركزه مما يعمل على تولد رياح نشطة الى قوية السرعة وإحياناً شديدة السرعة في بعض الهبات.

ومن المتوقع أن يشتد تأثير هذا المنخفض في ساعات المساء من يوم الخميس وفجر وصباح الجمعة.

ويتوقع طقس فلسطين أن يستمر تأثير هذا المنخفض الجوي حتى فجر الأحد على فترات.

ويحذر موقع طقس فلسطين في هذا السياق من:

أولاً: غزارة الأمطار في بعض الفترات التي قد تؤدي الى تشكل السيول في المناطق المنخفضة والسهلية وبشكل خاص في الوديان.

ثانياً: الرياح النشطة والقوية السرعة في بعض الفترات ما قد ينجم عنها من تطاير الأشياء الخفيفة وغير المثبتة على الأسطح.

ثالثاً: تدني مدى الرؤيا الأفقية وتشكل الضباب خاصة في المناطق المرتفعة.

ويحذر طقس فلسطين السائقين بضرورة عدم الإسراع خلال السياقة اثناء التساقط الغزير للأمطار في بعض الفترات.