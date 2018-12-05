ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

اجتماع ثلاثي لبحث التوتر الأمني في جنوب لبنان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:05 - 05 ديسمبر 2018
حشودات عسكرية على حدود غزة حشودات عسكرية على حدود غزة
مشاركة

كشفت القناة العبرية العاشرة، الليلة الماضية، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت أبلغ وزراء الكابنيت أنه سيعقد اليوم الأربعاء، اجتماعاً ثلاثياً بحضور لبنان واليونيفيل لبحث التوتر الأمني في جنوب لبنان.

وبحسب القناة، فإن آيزنكوت سيعرض خلال الاجتماع، بعض الصور والفيديوهات لعمليات حفر الأنفاق داخل الحدود من جهة لبنان.

وأشارت القناة إلى أن آيزنكوت سيؤكد أن عملية الجيش ستتوسع على طول الحدود بهدف الكشف عن جميع الأنفاق، وأنهم لا يهدفون للتصعيد إلا في حال تعرض الجيش الإسرائيلي لهجوم من قبل حزب الله.

متعلقات