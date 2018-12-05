اجتماع ثلاثي لبحث التوتر الأمني في جنوب لبنان

كشفت القناة العبرية العاشرة، الليلة الماضية، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت أبلغ وزراء الكابنيت أنه سيعقد اليوم الأربعاء، اجتماعاً ثلاثياً بحضور لبنان واليونيفيل لبحث التوتر الأمني في جنوب لبنان.

وبحسب القناة، فإن آيزنكوت سيعرض خلال الاجتماع، بعض الصور والفيديوهات لعمليات حفر الأنفاق داخل الحدود من جهة لبنان.

وأشارت القناة إلى أن آيزنكوت سيؤكد أن عملية الجيش ستتوسع على طول الحدود بهدف الكشف عن جميع الأنفاق، وأنهم لا يهدفون للتصعيد إلا في حال تعرض الجيش الإسرائيلي لهجوم من قبل حزب الله.