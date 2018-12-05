مسيرات حاشدة في غزة غداً رفضاً للمشروع الأممي وإدارة ترامب تضغط على 9 دول عربية لقبوله

دعت القوى الوطنية والإسلامية الجماهير الفلسطينية للمشاركة في المسيرات الحاشدة المقرر تنظيمها عصر غدٍ الخميس، رفضاً لمشروع القرار الامريكي المنحاز للاحتلال والذي يطالب بإدانة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت القوى خلال بيان مقتضب لها ان المسيرة ستطالب العالم الحر بعدم تجاهل حقيقة المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال وحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم في وجه الاٍرهاب الاسرائيلي .

المسيرات ستنطلق يوم الخميس بعد صلاة العصر في كافة محافظات قطاع غزة

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قالت مساء امس الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على تسع دول عربية، لدعم اقتراح بإدانة حركة حماس والجهاد الاسلامي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس المقبل.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جايسون غرينبلات خاطب الدبلوماسيين في بعض الدول العربية ومنهم (المغرب، وعمان، والبحرين، والأردن، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات، ومصر، وقطر).

وصرح مصدر في الإدارة الأمريكية لصحيفة "هآرتس" إن غرينبلات أبلغ الدبلوماسيين أن "الدول التي تعارض الإرهاب وتدعم الاستقرار في المنطقة ليس لها أي سبب".

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لاستصدار قرار يدين حركة "حماس" في الأمم المتحدة، لأول مرة في تاريخ الصراع العربي "الإسرائيلي".

ورفضت "حماس" المشروع الأمريكي، وأعلنت أنها تواصلت مع 110 دولة لدحض المشروع الأمريكي، ووجهت رسالة للأمم المتحدة بهذا الخصوص.