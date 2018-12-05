طقس فلسطين: انخفاض الحرارة اليوم وغداً منخفض جوي عميق

يكون الجو اليوم، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، و يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة نسبياُ إلى باردة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الخميس: تتأثر المنطقة بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة على مختلف المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الجمعة: يستمر الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة على مختلف المناطق وتكون و مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ، والبحر مائج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة .

2- شدة سرعة الرياح.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

4- خطر التزحلق على الطرقات.