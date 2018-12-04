اعتقال قاصر بشبهة التورط بجريمة قتل "يارا أيوب"

اعتقلت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، قاصرا من قرية الجش (17 عاما ونصف)، بشبهة التورط بجريمة قتل الفتاة يارا نشأت أيوب (16 عاما)، التي وقعت في القرية، يوم الجمعة قبل الماضي؛ فيما أصدرت الشرطة أمرًا مددت من خلاله حظر النشر بالقضية.

وسيتم عرض المعتقل على محكمة الصلح في مدينة الناصرة، صباح يوم غد الأربعاء، لنظر في طلب الشرطة الإسرائيلية بتمديد اعتقاله لاستكمال التحقيقات في إطار القضية.

ولا زالت جريمة قتل الطالبة أيوب تشغل الرأي العام في البلاد، لا سيما وأنه لم يعلن حتى الآن عن فك رموز الجريمة التي هزت الجش والمجتمع العربي برمته.