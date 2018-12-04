الشيخ خضر عدنان: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء بإعدام شاب من ذوي الاحتياجات

قال الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، إن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء بقتل شاب فلسطيني يعاني من إعاقة جسدية، مؤكدا أن هذه الجريمة يجب أن تؤثر في كل فلسطيني وعربي ومسلم حر في العالم.

جاء ذلك في كلمة للشيخ خضر عدنان خلال تشييع الشهيد محمد حبالي في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، والذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال أعدموا الشاب حبالي من مسافة صفر، حيث أطلقوا الرصاص على رأسه مباشرة، رغم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الشيخ عدنان متسائلا: تخيلوا لو أن الذي قُتل في هذا اليوم محتل إسرائيلي من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ لقامت الدنيا ولم تقعد، ولتحرك العالم ليشجب ويستنكر، ولرأينا جنازة كبيرة يؤمها ساسة العدو والدبلوماسيون، ولقالوا انظروا كيف قتل الفلسطينيون شابا إسرائيليا ضريرا!" وزاد مستدركا: لكن عندما نقتل نحن فلا بواكي لنا، لكننا على يقين بأن الله سيحاسب من قتل محمد حبالي".

وتوجه الشيخ عدنان بالتحية لأهالي طولكرم، داعيا السلطة الفلسطينية إلى التحرك دبلوماسيا ووضع العالم كله في صورة هذه الجريمة الإسرائيلية.