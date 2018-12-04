ألمانيا تدعم فلسطين بقيمة 62 مليون$

وقع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة اليوم الثلاثاء مع مسؤول ملف الشرق الأدنى في وزارة الاقتصاد والتعاون الألمانية كلاوس كريمير بروتوكول التعاون مع الحكومة الألمانية بقيمة (54.4) مليون يورو " 62 " مليون دولار

كدعم مالي لتنفيذ مشاريع في كل من قطاع التعليم، وقطاع الاقتصاد، والتدريب المهني، ومحطة معالجة سلفيت ومشاريع استثمارية أخرى خاصة في مجال الطاقة في قطاع غزة.

وحضر حفل التوقيع، وفد رفيع المستوى من الجانب الألماني، ووزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، وممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.

وركزت المشاورات الألمانية الفلسطينية الخاصة بالاتفاقية على بلورة وتحديد ما تم الاتفاق عليه مع المؤسسات ذات العلاقة (التعليم، والعمل، والمياه، والحكم المحلي)، حيث ناقش الجانب الألماني المشاريع السابقة والعوائق التي واجهتها المؤسسات ذات الصلة خلال التنفيذ.

وأعرب الوزير بشارة عن سعادته وفخره بتوقيع هذا البروتوكول، وأثنى على الجهود العظيمة التي لطالما بذلتها الحكومة الألمانية في سبيل دعم الحكومة الفلسطينية.

بدوره، أكد الجانب الألماني سعادته في المساهمة ببناء وتطوير دولة فلسطين، وجاهزيته في البقاء شريكا سياسيا واقتصاديا هاما لفلسطين.

وختم بشارة اللقاء بالشكر والامتنان لجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة وشعبا، على الدعم السخي المتواصل الذي يساعد الحكومة الفلسطينية في المضي قدما، بالرغم عن التحديات والصعوبات التي تواجه فلسطين في ظل ممارسات الاحتلال المستمرة.