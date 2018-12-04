وزير الأوقاف يكشف: مباحثات مع المصريين لاستئناف تسيير رحلات العمرة من غزة

كشف وزير الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور يوسف ادعيس النقاب عن إرسال وفد من الوزارة برئاسة الوكيل حسام أبو الرب إلى القاهرة لبحث استئناف تسيير موسم العمرة لهذا العام 1440هـ/2018م لمواطني قطاع غزة.

وأوضح ادعيس في تصريحٍ خاص لـ"فلسطين اليوم" أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة مع المسؤولين المصريين من أجل تسيير أفواج العمرة لهذا العام، مشيراً إلى أن وفد الوزارة سيناقش إلى جانب السفير الفلسطيني دياب اللوح مع المسؤولين المصريين استئناف أفواج المعتمرين من غزة عبر معبر رفح البري.

وبين ادعيس أنَّ وزارته ستعلن عن نتائج اللقاءات مع المسؤولين المصريين فور انتهاء الوفد من المباحثات، متمنياً أن تصبح الظروف مواتية لسفر المعتمرين الفلسطينيين من قطاع غزة بعد تعثر تسيير أفواج العمرة منذ العام 2014.

يُذكر أن وزارة الأوقاف حذرت المواطنين في وقت سابق مما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول موسم العمرة، وعدم دفع أية مبالغ مالية لأي شركة أو أشخاص مهما كانت قيمتها تتعلق ببرنامج العمرة ما لم يصدر تصريح رسمي من الوزارة عن العمرة حماية لهم من عمليات النصب والاحتيال.

وكان مسؤولون فلسطينيون أعلنوا قبل عدة أشهر أنه سيتمّ قريبًا إعادة تسيير رحلات العمرة من قطاع غزة إلى الديار الحجازية بعد توقفها خلال السنوات الأربع الماضية.

وتوقف تسيير أفواج المعتمرين من قطاع غزة منذ عام 2014 بسبب إغلاق معبر رفح البري، وتدهور الأوضاع الأمنية في سيناء شمال مصر.