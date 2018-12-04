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"إسرائيل" تشكر قطر لدورها في تحسين أوضاع قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:00 - 04 ديسمبر 2018
تعبيرية تعبيرية
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شكر السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون درمر اليوم الثلاثاء، قطر، ومصر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للسلام نيكولاي ملادينوف على الجهود التي يبذلونها لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وكتب السفير الإسرائيلي في تغريدة له عبر تويتر بأن الحكومة الإسرائيلية تشكر قطر، مصر وملادينوف لجهودهم لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وقال ان "الحكومة الإسرائيلية تأمل بالتوصل الى اتفاق طويل المدى، يحافظ على امن إسرائيل من جهة، والى تنمية غزة من جهة أخرى". جاءت التغريدة على خلفية تمرير 15 مليون دولار إضافية الى حماس في القطاع قدمتها قطر لدفع رواتب الموظفين في غزة وسيذهب جزء منها الى عائلات المصابين والقتلى في مسيرة العودة".

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