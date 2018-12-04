آلاف الإسرائيليات يتظاهرن احتجاجا على العنف الأسري

نفذت آلاف النساء إضرابا وخرجن في تظاهرات في أنحاء إسرائيل اليوم الثلاثاء، احتجاجا على العنف الأسري، داعين إلى مزيد من التحرك والتمويل الحكومي للتعاطي مع المشكلة.

وجاءت التظاهرات بعد مقتل فتاتين الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد النساء والفتيات اللواتي قتلن في إسرائيل نتيجة العنف الأسري هذا العام إلى 24، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وامتنعت النساء المشاركات عن الذهاب إلى عملهن وخرجن في تظاهرات في عدة مدن في أنحاء إسرائيل حيث أغلقت بعض الطرقات.

ووقفت المتظاهرات دقيقة صمت تكريما للضحايا الـ 24.

وهتفت المتظاهرات عند مدخل القدس "استيقظ بيبي فدماؤنا ليست رخيصة"، مستخدمين لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وسكبت المحتجات الطلاء الأحمر على الطريق دلالة على دماء الضحايا.