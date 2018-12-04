علماء صينيون يكتشفون عناكب جديدة تغذّي صغارها بالرضاعة

اكتشف فريق من العلماء الصينيين، نوعًا جديدًا من العناكب يغذّي صغاره عن طريق الإرضاع، ويعتني بهم حتى البلوغ، وفق ما نشرته وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية.

وأفادت الوكالة، بأن علماء من الأكاديمية الصينية للعلوم اكتشفوا نوعًا من العناكب يشبه النمل ويعيش في أعشاش ويتحرك عن طريق القفز، يطلق عليه اسم "توكسوس ماغنوس".

ورصد العلماء 19 عشًا لهذه العناكب، ليكتشفوا أن الأمهات يرضعن صغارهن فيها بمادة تشبه الحليب.

وشوهد الصغار يرضعون من منطقة في بطن أمهاتهم، ويشربون المادة بعد سقوطها على الأرض.

وأضافت الوكالة، أنه لوحظ أن عملية الإرضاع تستمر 20 يومًا، يتم بعدها إجبار الذكور على مغادرة الأعشاش، فيما يسمح للإناث بالبقاء 20 يومًا أخرى، أي إلى تمام سن البلوغ لدى العناكب.