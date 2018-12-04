يدلين: عملية درع الشمال تمهيد لضرب مصانع الصواريخ الدقيقة

قال قائد ركن الاستخبارات السابق في جيش الاحتلال "الاسرائيلي" عاموس يدلين، إن مشروع الصواريخ الدقيقة الذي يعمل عليه حزب الله أكبر خطراً وتهديداً من شبكة الأنفاق التي حفرها الحزب باتجاه الأراضي "الإسرائيلية".

ووفقا لموقع صحيفة معاريف العبرية، أكد يدلين على ضرورة رفع مستوى الجهوزية والاستعداد خوفا من إقدام حزب الله على الرد العسكري في ظل المساعي الإيرانية لتصعيد الأوضاع في المنطقة خلال الفترة الحالية.

كما تطرق يدلين إلى لقاء رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، قائلا إن "اللقاء تمحور حول عملية عسكرية "إسرائيلية" ضد مصانع الصواريخ الدقيقة التي امتلكها حزب الله مؤخرا، ولم يكن يتمحور حول القضاء على أنفاق حزب الله".