الاحتلال يعتقل طفل بالقدس

اعتقلت قوة من شرطة الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، طفلا يبلغ من العمر (14 عاما)، بزعم إلقائه حجارة على مركبة أمنية شرقي القدس.

وحسب القناة العبرية السابعة، فإن الفتى نقل للتحقيق من قبل قوات الشرطة.