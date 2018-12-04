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الاحتلال يعتقل طفل بالقدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:49 - 04 ديسمبر 2018
تعبيرية تعبيرية
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 اعتقلت قوة من شرطة الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، طفلا يبلغ من العمر (14 عاما)، بزعم إلقائه حجارة على مركبة أمنية شرقي القدس.

وحسب القناة العبرية السابعة، فإن الفتى نقل للتحقيق من قبل قوات الشرطة.

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