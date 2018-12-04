إعلام حزب الله ينشر صوراً لآليات الاحتلال على حدود لبنان

نشر الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء، صورٌ عدة لآليات عسكرية إسرائيلية تبحث عن أنفاق على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان.

وظهر في الصور، عدد كبير من الآليات والجرافات والدبابات العسكرية الإسرائيلي بشكل واضح أثناء بحثهم عن أنفاق لحزب الله في منطقة المطلة شمال فلسطين المحتلة.

وكان جيش الاحتلال أعلن عن بدء عملية "الدرع الشمالي" لكشف وتحييد الأنفاق التي حفرها حزب الله اللبناني نحو الأراضي المحتلة، بتنفيذ القيادة الشمالية وبمشاركة الاستخبارات والهندسة القتالية وإدارة تطوير الأسلحة والبنى التحتية تعمل ضمن العملية العسكرية لتحديد أنفاق حزب الله اللبناني.

من جهتها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، "أن هناك تعليمات للوزراء الإسرائيليين بعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام بشأن عملية "الدرع الشمالي"

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