الاحتلال يعزز قواته على الحدود الشمالية مع لبنان

عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، قواته على الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك في إطار عملية "درع الشمال" التي أطلقها صباح اليوم بحجة تدمير أنفاق لحزب الله.

وذكرت صحيفة "يديعوت آحرنوت" أن الجيش الإسرائيلي واصل تعزيز قواته على الحدود الشمالية تحسبا لإمكانية حدوث تصعيد.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم، الحدود الشمالية منطقة عسكرية مغلقة بعد ساعات من كشفه عن عملية درع الشمال.

ونقلت مصادر عبرية عن رئيس بلدية المطلة "دافيد أزولاي" أن الجيش أعلن الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة وأن بلدة المطلة دخلت في واقع جديد مع بدء العملية العسكرية لكشف الأنفاق.

وأوضح زولاي، أن البلدة الان تعتمد في معلوماتها على قوات الجيش وتعمل وفق الضرورات الأمنية.