الاحتلال يُقدم موعد اجتماع الكابنيت بشأن حزب الله

ذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، أن المجلس العسكري المصغر "الكابنيت" قرر تقديم اجتماعه بقادة الاحتلال بشأن الأحداث الجارية شمال فلسطين إلى الساعة السادسة مساءً.

يُشار إلى أن وسائل إعلام الاحتلال أوضحت أن "الكابنيت" سيجتمع الساعة السابعة مساءاً لمناقشة الأحداث شمال فلسطين على الحدود مع لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال بدء عملية "الدرع الشمالي" لكشف وتحييد الأنفاق التي حفرها حزب الله اللبناني نحو الأراضي المحتلة، بتنفيذ القيادة الشمالية وبمشاركة الاستخبارات والهندسة القتالية وإدارة تطوير الأسلحة والبنى التحتية تعمل ضمن العملية العسكرية لتحديد أنفاق حزب الله اللبناني.

من جهتها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، "أن هناك تعليمات للوزراء الإسرائيليين بعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام بشأن عملية "الدرع الشمالي"