نتنياهو: مستمرون في العمل سراً وعلانية على جميع الجبهات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يجب العمل لمنع ما أسماه "العدوان الإيراني في كل من لبنان وسوريا والعراق"، على حد زعمه.

وأكد نتنياهو، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، "استمرار إسرائيل في القيام بعمليات علنية وسرية لضمان أمن إسرائيل".

وقال نتنياهو "أطلق الجيش الإسرائيلي هذا الصباح عملية درع الشمال التي تهدف إلى الكشف عن أنفاق حفَرت من لبنان".

​وأضاف "نعمل بحزم وبمسؤولية على جميع الجبهات بآن واحد. سنواصل القيام بعمليات أخرى، علنية وسرية، من أجل ضمان أمن إسرائيل".

وتابع البيان أن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال لقائه معه أمس "إنه يجب الحيلولة دون العدوان الإيراني في كل من سوريا والعراق ولبنان وأماكن أخرى".

وكان جيش الإسرائيلي قد أطلق، صباح اليوم، عملية عسكرية سميت بـ "الدرع الشمالي" بزعم البحث عن أنفاق تهدد الامن الإسرائيلي.