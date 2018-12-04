تشييع جثمان شهيد طولكرم

شيعت جماهير غفيرة بمدينة طولكرم شمال الضفة، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد محمد الحبالي الى مثواه الاخير في مقبرة الشهداء بمخيم طولكرم، وسط صيحات من الغضب المنددة بجريمة الاحتلال التي ارتكبت فجر اليوم وسط المدينة.

وانطلق موكب التشييع بمشاركة مئات المواطنين من مستشفى الشهيد ثابت ثابت في مدينة طولكرم باتجاه منزل عائلته، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخير ومن ثم نقل الى مسجد المخيم حيث صلي عليه ومنه لمقبرة الشهداء حيث وري جثمانه الثرى.

وكانت قوات الاحتلال قد اعدمت الشاب محمد الحبابي بدم بارد كما أظهرت كاميرات المراقبة، حيث أصيب برصاصة مطاطية بالقدم ليسقط أرضا ثم برصاصة اخرى في الرأس ما أدى الى إصابته بجروح بالغة الخطورة نقل على اثرها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت ليعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا.