"إسرائيل" تدق طبول الحرب بتحركات عسكرية وسياسية ودولية ضد لبنان

اعتبر رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، أن عملية "الدرع الشمالي" للكشف عن أنفاق حزب الله على الحدود الشمالية مع لبنان في مراحلها الأولى، مهدداً:"من يريد أن يستهدفنا سيدفع ثمناً باهضاً".

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، فقال الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عقب تصريحات نتنياهو، أن جيش الاحتلال خلال عملية التنقيب عثر على نفق اجتاز الحدود في منطقة "كفر كيلا" والجرافات العسكرية ووحدة الهندسة تعمل الآن على تدميره.

من جانب آخر، أعطى رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو تعليماته لوزارة الخارجية "الإسرائيلية" في الأمم المتحدة لتقديم احتجاج لمجلس الأمن ضد نشاطات من الجانب اللبناني.

وقد التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة التطورات الإقليمية.

وقال مكتب رئيس وزراء العدو في بيان:"تم تحديد اللقاء الأسبوع الماضي، حيث سيناقش رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي التطورات الإقليمية". وتابع "سيرافق رئيس الوزراء كل من رئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي وسكرتيره العسكري".

وحسب محلل "فلسطين اليوم الإخبارية"، فيبدو أن لقاء نتنياهو بوزير الخارجية الامريكي كان هدفه عسكرياً وليس سياسياً بسبب مرافقة رئيس الموساد ورئيس الامن القومي لنتنياهو سبقت العملية .