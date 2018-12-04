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التواصل الجماهيري للجهاد  ترعى صلحاً عشائرياً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:44 - 04 ديسمبر 2018
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رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لجنة تل الهوى صُلحاً عشائرياً بين عائلة النمر وعائلة النزلي وعائلة بكر إثر شجار عائلي، وذلك في إطار سعيها لإصلاح ذات البين ونشر المحبة بين أبناء الشعب الفلسطيني, ونبذ الخلافات.

تقدم وفد اللجنة كل من الشيخ أبو شادي البلتاجي وعدد من الوجهاء ومن العائلتين الكريمتين.

والقى كلمة اللجنة الشيخ أبو شادي البلتاجي، شكر فيها العائلتين على حسن الاستقبال والصفح والكرم العربي الاصيل وأثنى على العائلتين لما تحلو به من روح الاسلام العظيم والتخلق بأخلاقه والعفو السريع, شاكراً المخاتير والوجهاء وكل من تدخل في الإصلاح وتتويج الجهود بالمصالحة وخص بالشكر عائلة حبيب.

بدورهم ألقى وجهاء العائلات كلمات بالنيابة عن عائلاتهم, شكروا فيها لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح على جهودها الكبيرة في إصلاح ذات البين وإنهاء الخلافات الداخلية في قطاع غزة بأسرع وقت, وتوجهوا بالتحية لعائلة حبيب لاحتوائها الخلاف والمشاركة الفاعلية في هذا الصلح.

 

الجهاد ترعى صلحا عشائريا 2
الجهاد ترعى صلحا عشائريا 1
 

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